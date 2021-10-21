"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон-грата", - сказал Эрдоган, выступая в городе Эскишехир.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в Анкаре были вызваны в МИД Турции. Дипломаты были приглашены во внешнеполитическое ведомство в связи с высказываниями, озвученными ими в соцсетях по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, обвиняемым турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, предпринятой в Турции террористической организацией FETÖ в июле 2016 года. Дипломаты призывали освободить Кавалу, заявив, что суд над ним якобы «бросает тень на демократию и верховенство права в Турции».