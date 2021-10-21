Азербайджан. Коронавирус. Снова рост заболевших и умерших

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 315 случаев заражения коронавирусом, 981 человек вылечился, 22 - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 514 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 483 559 человек вылечились, 6 869 – скончались, число активных больных составляет 23 861.

Накануне в Азербайджане было зарегистрировано 2 112 случаев заражения COVID-19, вылечились 882 пациента, 18 человек скончались.