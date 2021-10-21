«Газпром» поставил Молдове ультиматум: не оплатите долг - отключим газ

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – приводит ТАСС слова Куприянова.

Ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, «Газпром» не может работать в убыток. Об этом сказал официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ: «...433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».

Куприянов уверяет, что в ситуации с поставками газа в Молдову нет политики, «Газпром» не может работать в убыток. Он отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».

В то же время вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, Молдова будет искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать поставки. При этом Кишинев намерен продолжить переговоры с Москвой и добиться дополнительной скидки, передает РБК-Украина.

Спыну добавил, что в ходе переговоров в Москве «Газпром» выдвигает невыгодное для Молдовы ценовое предложение. По его словам, предлагаемая российской стороной стоимость газа включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки долга. При этом цена оказывается выше предложения на международном рынке газа. «Молдова не может согласиться платить за газ больше, чем другие государства в регионе», - добавил вице-премьер.

Накануне молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с российским «Газпромом».