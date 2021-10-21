Адвокат объяснила, почему Черногория не выдала Тельмана Исмаилова России

Бизнесмен, бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории ввиду решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Адвокат Марина Русакова заявила ТАСС, что именно этот факт сыграл решающую роль в освобождении ее подзащитного от экстрадиционного ареста.

"Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману Исмаилову политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана, - рассказала Русакова. - Полагаю, именно это решение, которое было представлено Черногорскому суду, сыграло решающую роль".

А черногорский адвокат предпринимателя Милош Вуксанович сказал РИА Новости, что утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена, бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории обоснован, он содержит тысячи страниц, бизнесмен не может быть выдан России.

"Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции", - заявил Вуксанович агентству.