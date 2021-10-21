AY.4.2: что известно о новой мутации коронавируса

"Дойче велле" пишет, что мутацию коронавируса SARS-CoV-2 с классификацией AY.4.2 в Европе называют также дельта-плюс. Впервые ее выявили в Великобритании в июне 2021 года. До сегодняшнего дня большинство случаев заражения ею фиксируются в Соединенном Королевстве. По данным сайта CoV-Lineages, к 22 октября эта мутация дельта-варианта была выявлена уже у 20 000 человек.

Новая мутация коронавируса - AY.4.2, представляющая собой разновидность уже известного дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, выявлена уже в нескольких странах. Что это за мутация коронавируса и опасна ли она?

Другими странами, в которых наблюдается относительно широкое распространение варианта дельта-плюс, являются Дания (230 случаев) и Германия (по данным Института имени Роберта Коха (RKI), 280 случаев). Еще в нескольких европейских странах этот вариант коронавируса выявили, но показатели заражения им там пока не превысили сотню случаев. Израиль, США, Канада, Япония, Россия - единственные государства за пределами Европы, где уже есть люди, инфицировавшиеся мутацией дельта-плюс. Во всех этих странах пока речь идет о единичных случаях заражения.

Пока нет доказательств того, что дельта-плюс опаснее дельта-варианта. В обоих случаях тяжелое протекание болезни COVID-19, которую может вызвать коронавирус, грозит прежде всего пожилым людям.

По оценке британского Минздрава, мутация дельта-плюс на 10% заразнее дельта-варианта. Это не существенная разница. Для сравнения: варианты альфа и дельта были на 60% заразнее изначального варианта вируса SARS-CoV-2, выявленного в китайском Ухане в 2019 году.

Коронавирус под названием дельта-плюс отличается двумя мутациями на шиповидных (спайковых) белках. Эти мутации получили названия A222V и Y145H. Судя по всему, именно с их наличием связано сравнительно несильное повышение уровня заразности у новой разновидности дельта-варианта коронавируса. Между тем такие же мутации на спайковых белках встречались ранее и у других вариантов коронавируса.

Пока возникновение новой мутации коронавируса не вызывает серьезного беспокойства во Всемирной организации здравоохранения. Имя эта мутация получит только в случае, если ее сочтут "вызывающей опасения" (Variant of Concern, VOC) или "вызывающей интерес" (Variant of Interest, VOI).