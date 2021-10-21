Глава МИД Ирана позвонил Байрамову
Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства Азербайджана, министры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений.
Позитивно оценив развитие событий за последнюю неделю, министры подчеркнули как взаимный позитивный шаг предупреждение соответствующих иранских ведомств о необходимости уважения территориальной целостности Азербайджана, а также освобождение двух иранских водителей Азербайджаном.
В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность продолжения деятельности Совместной межправительственной комиссии, состав которой был обновлен новой администрацией Ирана.
Стороны подчеркнули важность решения всех разногласий путем диалога.