Глава МИД Ирана позвонил Байрамову

Как сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства Азербайджана, министры обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом состоялся телефонный разговор.

Позитивно оценив развитие событий за последнюю неделю, министры подчеркнули как взаимный позитивный шаг предупреждение соответствующих иранских ведомств о необходимости уважения территориальной целостности Азербайджана, а также освобождение двух иранских водителей Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность продолжения деятельности Совместной межправительственной комиссии, состав которой был обновлен новой администрацией Ирана.

Стороны подчеркнули важность решения всех разногласий путем диалога.