Иран благодарит Азербайджан

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поблагодарил в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова за освобождение азербайджанской стороной задержанных ранее двух иранских водителей. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"В ходе разговора Абдоллахиан, ссылаясь на недавние конструктивные контакты между двумя министрами, высоко оценил освобождение двух иранских водителей, задержанных в Азербайджане, и назвал это действие конструктивным шагом, который может предоставить необходимую основу для дальнейшего разрешения недоразумений", - говорится в сообщении иранского МИД.

Иранский министр также "призвал... облегчить передвижение для иранских грузовиков в приграничных с Азербайджаном районах".