Британские СМИ: непривитые могут болеть COVID каждые 16 месяцев

Ученые заявили, что невакцинированные заболевают COVID-19 в среднем раз в 16 месяцев, а общий период повторных заражений составляет от трех месяцев до пяти лет.

Исследователи из Университета Лидса в Великобритании выяснили, как часто заболевают коронавирусной инфекцией люди, которые не вакцинировались. Об этом пишет газета Guardian.

Как отмечает издание, иммунитет к коронавирусу со временем снижается, что может привести к случаям повторного заражения.

Специалисты проанализировали известные повторные инфекции и иммунологические данные от других коронавирусов, включая SARS, MERS и вирус, вызывающий простуду. Объединив это с данными об антителах и другими иммунологическими данными людей, выздоровевших от COVID-19, они смогли смоделировать риск повторного заражения. Работа показала, что повторные инфекции будут становиться все более распространенными по мере ослабления иммунитета. Как сообщили ученые, в среднем непривитый человек будет заражаться каждые 16 месяцев,

Кроме того, Guardian ссылается на исследование ученых из Дании, которое показало, что лица моложе 65 лет защищены от повторного заражения на 80% в течение как минимум шести месяцев, в то время как люди старше 65 лет защищены лишь на 47%.