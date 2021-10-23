Россиянина задержали за комментарии о застреленном полицейским азербайджанце

Российские правоохранители задержали 41-летнего жителя Новосибирской области Романа Комотского, который с ненавистью высказывался об иностранцах в соцсетях. Свои комментарии он оставлял в сети «ВКонтакте» под сообщением о гибели азербайджанца Векила Абдуллаева. Об этом пишет Комсомольская правда.

В мае этого года молодые люди на тонированном автомобиле на трассе в районе поселка Мошково под Новосибирском отказались подчиниться ГИБДД. Во время конфликта один из сотрудников достал табельное оружие и выстрелил. Погиб один из пассажиров – азербайджанец Векил Абдуллаев. И полицейский, и друзья погибшего попали под следствие, напоминает издание.

Наказание теперь грозит и Комотскому. В распоряжении КП-Новосибирск есть видео, на котором он дает показания.

- Что вы сделали? – спрашивает его собеседник за кадром.

- Оставил негативный комментарий в соцсети «контакт» к посту, когда полицейский застрелил парня узбекской национальности, - отвечает Комотский, путая национальность.

- Что вы призывали делать?

- Ну, я не призывал. Оставил комментарий негативный сгоряча. Получилось, что так выразился с угрозами на жизнь. Просто не хотел, а получилось, выразился плохо. Сожалею об этом и призываю всех не совершать таких действий необдуманных.