Посол Ирана пришел к министру талибов

Амир Хан Моттаки, назначенный движением "Талибан" на должность главы МИД в правительстве Афганистана, провел в Кабуле встречу с послом Ирана Бахадором Аминианом. Об этом сообщил пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи.

"Господин Моттаки призвал иранскую сторону уделить внимание решению проблемы афганских беженцев в Иране и предпринять соответствующие шаги в интересах всех, кто пересекает афгано-иранскую границу. Министр также выразил готовность Исламского Эмирата Афганистан сотрудничать с Тегераном в самых разных областях", - указывается в заявлении, которое цитирует ТАСС.

В свою очередь, иранский посол подчеркнул, что "общей проблемой для двух стран являются экономические трудности", в связи с чем "Иран готов оказать Афганистану помощь в таких сферах, как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, торговля и здравоохранение".