У Пашиняна армянскую оппозицию отправили на улицы: «Там их место»

«Мы никогда и не отказывались от уличной, митинговой борьбы, и после прохождения в парламент неоднократно об этом говорили», – сказала депутат парламента от этой фракции Агнесса Хамоян Sputnik Армения.

Оппозиционный блок «Армения», возглавляемый экс-президентом Робертом Кочаряном, проведет митинг на следующей неделе. Ранее представители этого политического объединения говорили, что в скором времени возобновят уличную борьбу против власти.

Заместитель председателя Национального собрания от оппозиционного блока Ишхан Сагателян же заявил, они начали обсуждения с разными партиями, отметив также, что вопрос об отстранении Никола Пашиняна от власти также находится в их повестке дня.

Сагателян пока не поясняет, будут митинги непрерывными или разовыми. По его словам, они на своем примере уличной борьбы убедились, что главное - не разочаровывать людей, у которых большие ожидания.

В то же время провластный депутат Гагик Мелконян заявил, что у него нет опасений, оппозиция хочет взять власть, но ей это не удастся, в парламенте не удалось, и теперь она возвращается на улицы: «Их место - улица, пусть выходят на улицы и ведут борьбу на улицах, никто не встанет рядом с ними, они хотят власть, власть не там лежит, чтобы они ее взяли».