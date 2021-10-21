Особняк с росписью Караваджо продают за полмиллиарда евро

Особняк с росписью Караваджо (1571-1610) и фресками Гверчино (1591-1666) в центре Рима выставлен на продажу на аукционе. Как пишет газета La Repubblica, начальная цена назначена на уровне €471 млн и у государства есть право преимущественной покупки.

Особняк составлял часть некогда обширной виллы Людовизи. Она была возведена в первой половине XVII века и дала название всему кварталу поблизости улицы Венето и виллы Боргезе. Сам особняк был построен раньше как загородный домик кардиналом - племянником и фаворитом Папы Римского Григория XV Людовико Людовизи (1595-1632).

В годы работы в Риме на наиболее утонченных кардиналов Караваджо расписал свод в одном из залов тремя фигурами - Юпитера, Нептуна и Плутона, покровителей неба, моря и подземного царства. Это единственная фреска, созданная художником. Кроме того, многие комнаты во дворце расписаны фресками Гверчино.

Микеланджело Меризи да Караваджо - итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко.