В Австрии препараты для эвтаназии решили продавать в аптеках

Законопроект предполагает предоставление пациенту смертельного препарата. Его будут продавать в аптеках. Однако для этого потребуется доказать, что человек действительно болен, а решение об уходе из жизни он принимает самостоятельно.

Правительство Австрии предоставит неизлечимо больным людям право на эвтаназию — получение помощи при самоубийстве. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

В соответствии с законопроектом, решение уйти из жизни может принять пациент старше 18 лет и только добровольно. Также потребуется подписать письменное согласие. Подтвердить факт того, что пациент имеет возможность «принимать самостоятельные решения», должны два врача. Если врач сомневается в дееспособности пациента, потребуется дополнительная консультация психиатра или психолога.

Непрямая эвтаназия предполагает получение специального препарата, который можно будет приобрести в аптеке самостоятельно или через доверенное лицо, если пациент не может передвигаться.

Парламент Австрии должен будет в декабре проголосовать в поддержку нового закона. Вступить в силу он должен с 1 января 2022 года.