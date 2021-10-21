Петербург закрывается на локдаун

В субботу администрация Санкт-Петербурга объявила, что с 30 октября до 7 ноября в городе будут закрыты школы, все увеселительные заведения, рестораны, бары, кафе и все магазины, кроме тех, где более 30% ассортимента составляет продовольствие, передает BBC News.

Власти Санкт-Петербурга объявили коронавирусный локдаун: с конца октября и до 7 ноября во втором городе России закроется почти все, кроме продовольственных магазинов.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос. Исключение сделано лишь для кафе на вокзалах и автозаправках, а также для производственных столовых.

Из развлекательных учреждений работать будут только театры и музеи, но попасть в них можно будет только с QR-кодом (подтверждением вакцинации) или с отрицательным тестом на коронавирус. Отменяются и все спортивные мероприятия.

Очередной всплеск заражений коронавирусом начался в России в конце сентября, за последний месяц число новых случаев, по официальной статистике, выросло в два раза. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность. Власти объясняют высокую смертность низкими темпами прививочной кампании: полностью привита пока всего примерно треть населения.