В Германии заявили, что обсуждают с партнерами заявление Эрдогана

Берлин принял к сведению решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, и активно обсуждает данный шаг с партнерами. Об этом сообщили в германском МИД, пишет газета Die Zeit.

"Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана и сообщения СМИ на данный счет и сейчас активно обсуждаем это с девятью другими странами", - заявили в германском министерстве.

В субботу Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что дал поручение МИД объявить персонами нон грата дипломатов 10 стран. Президент Турции в четверг раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела страны. Как сообщало Anadolu, дипломаты были вызваны в МИД Турции.

Осман Кавала обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота.