На Канарах на острове Ла-Пальма произошло мощное землетрясение, которое специалисты оценили в 4,9 балла. Явление стало самым мощным за последние несколько месяцев. Об этом сообщает El Pais.

Согласно сообщению, из-за новых толчков частично обрушился главный конус вулкана Кумбре-Вьеха, который продолжает извергаться на острове, и лава стала выходить на поверхность интенсивнее.

Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

За последние полтора месяца на острове произошло несколько десятков тысяч землетрясений.