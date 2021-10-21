Обнародовано имя и фото азербайджанца, расстрелянного в Швеции

Отдел информации 09:49

На прошлой неделе haqqin.az написал о жестоком убийстве 43-летнего уроженца Азербайджана в районе Фаршта в Стокгольме. Двое неизвестных расстреляли его в упор из автоматов. Кроме убитого 43-летнего азербайджанца также был тяжело ранен 15-летний подросток. После стрельбы злоумышленники скрылись на велосипедах.

По информации шведских СМИ, убитого азербайджанца звали Рамиль. Он работал водителем грузовика и вел довольно тихий образ жизни. И хотя убийцы азербайджанца пока не найдены, шведские СМИ полагают, что он просто стал жертвой случая. Явных врагов у Рамиля в Швеции не было.