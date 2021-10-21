Обнародовано имя и фото азербайджанца, расстрелянного в Швеции
На прошлой неделе haqqin.az написал о жестоком убийстве 43-летнего уроженца Азербайджана в районе Фаршта в Стокгольме. Двое неизвестных расстреляли его в упор из автоматов.
Кроме убитого 43-летнего азербайджанца также был тяжело ранен 15-летний подросток. После стрельбы злоумышленники скрылись на велосипедах.
По информации шведских СМИ, убитого азербайджанца звали Рамиль. Он работал водителем грузовика и вел довольно тихий образ жизни.
И хотя убийцы азербайджанца пока не найдены, шведские СМИ полагают, что он просто стал жертвой случая. Явных врагов у Рамиля в Швеции не было.
«Рамиль был обычным водителем. Он вел тихий образ жизни. Ложился спать в 10 вечера и рано вставал на работу. Весь его день проходил в разъездах по Стокгольму. Большую часть заработанных денег он отправлял в Азербайджан, где живут двое его детей от супруги, с которой он развелся в 2013 году», - рассказала журналистам сожительница убитого.
Сообщается, что в момент убийства Рамиль вышел на крыльцо своего дома, чтобы покурить. Преступление вызвало широкий резонанс в Швеции, которая считается одной из самых безопасных стран мира.