В Узбекистане проходят президентские выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Все пять политических партий, официально действующих в стране, выдвинули своих кандидатов.

Фаворитом является действующий глава государства 64-летний Шавкат Мирзиёев, баллотирующийся от правящей Либерально-демократической партии Узбекистана. Для победы на выборах кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов. Порог явки — 33 процента.