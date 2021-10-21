Взявший слово Талех Ибрагимов, адвокат обвиняемого, заявил, что к Ровшану Акперову данное уголовное дело вообще не имеет отношения. По словам защитника, Ровшана Акперова привлекли к суду за преступление, которое он не совершал:

«За 20 лет, минувшие со дня гибели Эльчина Алиева, моего подзащитного допрашивали в качестве свидетеля всего один раз, - подчеркнул Талех Ибрагимов. – Все десять свидетелей, на показания которых ссылаются следственные органы, находились в момент убийства в Баку и не были очевидцами совершенного преступления. В момент убийства рядом с Эльчином Алиевым находился только его друг, Мазахир Шихалиев (ныне покойный - Ред.), заявивший на даче предварительных показаний, что был пьян и не видел, кто именно совершил преступление...»

Талех Ибрагимов напомнил также, что уголовное дело об убийстве Эльчина Алиева неоднократно расследовалось в Украине, где его подзащитному не было предъявлено никаких обвинений. Мало того, его даже не вызывали на допрос.

Завершая речь, адвокат генерала Акперова обвинил проходящих по делу свидетелей в даче заведомо ложных показаний и потребовал привлечь их к уголовной ответственности.

«Один из свидетелей, Назим Ибрагимов, был послом, депутатом Милли Меджлиса, - напомнил адвокат. – Человек, занимавший такие важные государственные посты, должен проявлять ответственность за каждое свое слово. До настоящего времени Ибрагимов пять раз давал показания на суде. В первых четырех он ни разу не назвал имя Ровшана Акперова. Но в 2021 году вдруг заявил, что Ровшан Акперов якобы признался ему в убийстве Эльчина Алиева. Это ложь! Если все так, как он говорит, значит, Назим Ибрагимов двадцать лет скрывал имя убийцы! Я знаю, что этот человек стал давать ложные показания против моего подзащитного под давлением определенных лиц, а потому требую возбудить против него уголовное дело за лжесвидетельство. Другой свидетель, Оруджали Гаджиев, которого в ходе следствия допрашивали четыре раза, в марте этого года неожиданно «вспомнил», что Мазахир сказал ему, что Эльчина убил Ровшан Акберов. Выходит, и Гаджиев лгал следствию, утверждая, что ничего не знает о личности убийцы. Таким образом, у суда есть единственный реальный факт – признание покойного Мазахира Шихалиева, заявившего на допросе, что был нетрезв, а потому не может сказать, кто именно убил Эльчина. Я прошу суд отклонить гражданский иск, поданный пострадавшей стороной в отношении Ровшана Акперова, и оправдать моего подзащитного».

В этот момент мать Эльчина, Самая Алиева, попросила дать ей слово, на что последовал отказ - судья напомнил матери покойного бизнесмена, что пострадавшая сторона и её представитель уже выступали на прошлом слушании, после чего закрыл слушания сторон.

Очередное заседание суда состоится 27 октября.

По завершении суда Самая Алиева отказалась покидать зал заседаний и выразила гневное недовольство речью адвоката обвиняемого.

«Моего сына убил Ровшан Акперов, - заявила она. - Дайте ему нож, пусть он и меня убьет! Так, как убил моего сына!..»

В ответ Ровшан Акперов попытался успокоить пожилую женщину: «Знайте, что я не совершал этого преступления. Разберитесь с этим делом получше и не обвиняйте меня на основе чьих-то слов…»

Напомним, что, согласно свидетельским показаниям, Ровшан Акперов возмутился поведением Эльчина Алиева, не оказавшего ему должного почтения на приеме в азербайджанском посольстве в Киеве. Оправдываясь, Эльчин ответил, что, когда он вошел в посольство, генерал заваривал самовар. «Я тебе что, чайханщик?!» - возмутился Акперов. Началась словесная ссора, посыпались оскорбления, после чего Акперов нанес ножом Э.Алиеву смертельные раны.