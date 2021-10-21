И «Азеригаз» пошел в Карабах наш комментарий
Накануне генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев заявил представителям СМИ в ходе мероприятия «Открытые двери», что программа газификации освобожденных территорий Азербайджана уже готова. По словам Алиева, она будет реализована в четыре этапа.
Как отметил Руслан Алиев, первый этап газификации охватит направление Физули – Агоглан – Шуша, второй – Агдамский район, третий – Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы, и, наконец, четвертый – Кельбаджарский район. В настоящее время идет проектирование магистральной сети. А сам процесс газификация может начаться в следующем году.
На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана давно уже ведутся масштабные работы, предстоит решить важные задачи по организации переезда в родные края людей, которые были вынуждены покинуть свои дома тридцать лет. Причем, организовать процесс переселения необходимо очень оперативно и на высоком уровне.
Именно с этой целью за год, минувший со дня победы Азербайджана во второй карабахской войне, на освобожденных территориях были проложены сотни километров автомобильных и железных дорог, построены водопроводные сети, электростанции и подстанции, международный аэропорт в Физулинском районе… Почти каждый день азербайджанские компании докладывают о построенных школах, больницах, административных зданиях, жилых домах.
Правда, голос газовиков на этом впечатляющем фоне долгое время был почти не слышен. Даже сегодня он прозвучал как-то не в унисон – в момент, когда вся инфраструктура освобожденных территорий, по существу, уже готова к Великому переселению, процесс газификации только начинается. Почему?
«На самом деле, – объяснил Руслан Алиев, – в этом нет ничего странного. Вспомните, как заселяются жилые дома: вначале строят дорогу, подводят воду и электричество, и только в самом конце, уже после заселения дома, жильцам подводится газ…»
Именно так, проиллюстрировав ситуацию понятным примером, гендиректор «Азеригаз» обнародовал дорожную карту заселения освобожденных территорий. Физулинский район, село Агоглан Зангиланского района, а вслед за ними Шуша и весь Агдамский район будут готовы принять первых бывших переселенцев, которые – теперь уже, навсегда – избавятся от груза этого ужасного слова.
В принципе такую же последовательность заселения районов – от ближайших к бывшей линии соприкосновения войск и дальше, вглубь освобожденных земель – неоднократно озвучивал президент Ильхам Алиев. Так что, по существу, «Азеригаз» сегодня приступает к практической реализации задачи, поставленной президентом Азербайджана.
«В настоящее время мы строим автомобильные и железные дороги, – сказал в одном из своих выступлений президент Ильхам Алиев. – Готов новый аэропорт в Физули, уже принявший первые самолеты – мы построили его за восемь месяцев. Продолжается строительство еще двух аэропортов. Наряду с этим, мы приступили к проектам строительства жилых зданий. Утверждены генеральные планы двух городов, в которых уже началось строительство. То есть, мы очень активно приступили к работе, и наши планы заключаются в том, чтобы в кратчайший срок возвратить к родным очагам бывших вынужденных переселенцев…»
Добавим к сказанному президентом, что масштаб поставленных задач не оставляет времени на раскачку. Не случайно, была принята специальная инвестиционная программа, связанная с обустройством и заселением освобожденных территорий, составляющая только на текущий год примерно 1,3 миллиарда долларов. При этом, основной адрес инвестиций – инфраструктурные проекты. До конца текущего года полностью завершится обеспечение электроэнергией освобожденных территорий, общая площадь которых составляет 10 тысяч квадратных километров.
Что же касается пика работ по газификации освобожденного региона, то он придется уже на следующий год, когда города и села примут настоящих хозяев этой земли.