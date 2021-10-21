Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:05

Накануне генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев заявил представителям СМИ в ходе мероприятия «Открытые двери», что программа газификации освобожденных территорий Азербайджана уже готова. По словам Алиева, она будет реализована в четыре этапа. Как отметил Руслан Алиев, первый этап газификации охватит направление Физули – Агоглан – Шуша, второй – Агдамский район, третий – Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы, и, наконец, четвертый – Кельбаджарский район. В настоящее время идет проектирование магистральной сети. А сам процесс газификация может начаться в следующем году.

На освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана давно уже ведутся масштабные работы, предстоит решить важные задачи по организации переезда в родные края людей, которые были вынуждены покинуть свои дома тридцать лет. Причем, организовать процесс переселения необходимо очень оперативно и на высоком уровне. Именно с этой целью за год, минувший со дня победы Азербайджана во второй карабахской войне, на освобожденных территориях были проложены сотни километров автомобильных и железных дорог, построены водопроводные сети, электростанции и подстанции, международный аэропорт в Физулинском районе… Почти каждый день азербайджанские компании докладывают о построенных школах, больницах, административных зданиях, жилых домах. Правда, голос газовиков на этом впечатляющем фоне долгое время был почти не слышен. Даже сегодня он прозвучал как-то не в унисон – в момент, когда вся инфраструктура освобожденных территорий, по существу, уже готова к Великому переселению, процесс газификации только начинается. Почему? «На самом деле, – объяснил Руслан Алиев, – в этом нет ничего странного. Вспомните, как заселяются жилые дома: вначале строят дорогу, подводят воду и электричество, и только в самом конце, уже после заселения дома, жильцам подводится газ…» Именно так, проиллюстрировав ситуацию понятным примером, гендиректор «Азеригаз» обнародовал дорожную карту заселения освобожденных территорий. Физулинский район, село Агоглан Зангиланского района, а вслед за ними Шуша и весь Агдамский район будут готовы принять первых бывших переселенцев, которые – теперь уже, навсегда – избавятся от груза этого ужасного слова.