На Ямайке арестовали «пророка» за человеческие жертвоприношения и педофилию

Полиция Ямайки задержала самопровозглашенного "пророка" Кевина Смита вместе с 41 последователем, передает New York Post.

Мужчину обвиняют в убийстве двух человек. У полиции есть доказательства, что Смит устраивал жертвоприношения.

"Пророк" вместе с подельниками перерезал горло 39-летней Танеке Гарднер, а также мужчине, чье имя пока не удалось установить.

Известно, что Смит приказывал последователям в день убийства облачиться в белые наряды и обернуть смартфоны фольгой.

Кроме того, Смита подозревают в сексуальном насилии над детьми.