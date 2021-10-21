На Ямайке арестовали «пророка» за человеческие жертвоприношения и педофилию
Полиция Ямайки задержала самопровозглашенного "пророка" Кевина Смита вместе с 41 последователем, передает New York Post.
Мужчину обвиняют в убийстве двух человек. У полиции есть доказательства, что Смит устраивал жертвоприношения.
"Пророк" вместе с подельниками перерезал горло 39-летней Танеке Гарднер, а также мужчине, чье имя пока не удалось установить.
Известно, что Смит приказывал последователям в день убийства облачиться в белые наряды и обернуть смартфоны фольгой.
Кроме того, Смита подозревают в сексуальном насилии над детьми.