Стало известно, какой автомобильный бренд самый дорогой в мире

Три производителя автомобилей входят в число 10 самых дорогих компаний в мире. Речь идет о стоимости бренда, а не о капитализации, сообщает cursorinfo.

Таким образом, Toyota находится на седьмом месте с оценочной стоимостью 54,107 млрд долларов. Это на 5% больше, чем в прошлом году. На восьмом месте находится Mercedes-Benz — с $50,866 млрд. Увеличение по сравнению с 2020 годом составляет 3%. BMW находится на третьем месте. Компания также занимает 12-е место в общем рейтинге с 41,631 млрд долларов США. Рост на этот год составляет 5%.