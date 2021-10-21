Стало известно, какой автомобильный бренд самый дорогой в мире
Три производителя автомобилей входят в число 10 самых дорогих компаний в мире. Речь идет о стоимости бренда, а не о капитализации, сообщает cursorinfo.
Таким образом, Toyota находится на седьмом месте с оценочной стоимостью 54,107 млрд долларов. Это на 5% больше, чем в прошлом году. На восьмом месте находится Mercedes-Benz — с $50,866 млрд. Увеличение по сравнению с 2020 годом составляет 3%. BMW находится на третьем месте. Компания также занимает 12-е место в общем рейтинге с 41,631 млрд долларов США. Рост на этот год составляет 5%.
Всего в топ-100 самых дорогих компаний входят 15 автопроизводителей. Помимо упомянутых, это следующие марки:
Tesla (36,27 млрд долларов, + 184%, 14 место)
Honda (21,315 млрд долларов, -2%, 25 место)
Hyundai (15,168 млрд долларов, + 6%, 35 место)
Audi (13,474 млрд долларов, + 8%, 46 место)
Volkswagen (13,423 млрд долларов, + 9%, 47 место)
Ford (12,861 млрд долларов, + 2%, 52 место)
Porsche (11,739 млрд долларов, + 4 %, 58 место)
Nissan (11,131 млрд долларов, + 5%, 59 место)
Ferrari (7,16 млрд долларов, + 12%, 76 место)
Kia (6,087 млрд долларов, + 4%, 86 место)
Mini ( 5,231 млрд долларов, + 5%, 96 место)
Land Rover (5,088 млрд долларов, + 0%, 98 место).