В Харькове поставили памятник Ахундову
В Харькове состоялось торжественное открытие «Сквера мыслей». Сквер символизирует дружеские отношения между Украиной, Азербайджаном и Казахстаном.
Как сообщает УНИАН, посредине Сквера Мыслителей разместили памятник трем философам – Григорию Сковороде, Абаю Кунанбанву и Мирзе Фатали Ахундову.
Автором памятника является харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов, создавший памятник Людмиле Гурченко и архитектурные композиции «Семь чудес Харькова» и многие другие.