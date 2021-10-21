Новые подробности убийства волейболистки в Афганистане: служила в спецназе ФОТО
Афганская волейболистка Махджабин Хакими, в смерти которой обвиняли талибов, пять лет служила в спецназе полиции, подготовленном США. Через год после помолвки оставила службу по настоянию жениха. Она увлекалась волейболом и действительно играла за женскую команду Кабула, сообщает Sputnik Афганистан.
Telegram-канал опубликовал фотографии надгробия с могилы девушки, где указана дата смерти – 6 августа 2021 года.
"До взятия Кабула талибами – 9 дней. Девушке было 25 лет", – отмечает канал.
По данным издания, Махджабин жила в доме жениха. Смерть наступила после удушения, на теле обнаружили следы побоев.
"Можно различить рану от орудия удушения (шарфа) на шее. Семья жениха говорит, что она повесилась в ванной. Отец Хакими не верит – не хватает пространства. Версию умышленного убийства подтверждает судмедэкспертиза. Дело не открыто", – сообщает канал.
Журналисты делают вывод, что талибы не причастны к убийству девушки, а также нелестно высказываются о качестве боевой подготовки бойца спецназа, которого задушил гражданский.