Афганская волейболистка Махджабин Хакими, в смерти которой обвиняли талибов, пять лет служила в спецназе полиции, подготовленном США. Через год после помолвки оставила службу по настоянию жениха. Она увлекалась волейболом и действительно играла за женскую команду Кабула, сообщает Sputnik Афганистан.

Telegram-канал опубликовал фотографии надгробия с могилы девушки, где указана дата смерти – 6 августа 2021 года.

"До взятия Кабула талибами – 9 дней. Девушке было 25 лет", – отмечает канал.