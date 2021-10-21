Фируза Гусейнова, специально для haqqin.az 11:55

А может Исламской Республике Иран, все-таки, имеет смысл отказаться от конфронтации с Азербайджаном в пользу делового сотрудничества? То есть, переключиться вместо нагнетания атмосферы недоверия и беспочвенных упреков, на развитие экономики, реализацию совместных проектов и наращивание экспорта, от чего выиграли бы обе стороны? Благо для этого есть все необходимые условия – общая граница, налаженная транспортная инфраструктура, портфель совместных проектов… Как известно, маховиком развития любой национальной экономики является здоровая бизнес-среда, налаженное промышленное производство и активная внешняя торговля. На фоне многолетних экономических санкций, перекрывших значительную часть валютных доходов Ирана от продажи его основного резерва - нефти и газа, остро обозначились проблемы не нефтяного сектора, перед которым стоит задача резкого увеличения объемов экспорта.

Казалось бы, в такой ситуации Иран должен был, хотя бы на время, отбросить политические и идеологические разногласие с северным соседом и заняться тем, чем всегда славились народы Южного Кавказа – торговлей. Тем более, что в Азербайджане официально зарегистрированы около 750 иранских компаний, специализирующихся в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, торговля, услуги… Но, как говорится, не тут-то было! Наша страна неоднократно предлагала Ирану наладить на взаимовыгодных условиях совместное производство в сферах промышленности, машиностроения и нефтехимии. В частности, речь шла о производстве аккумуляторов, фильтров для масел и топлива, алюминиевой продукции, синтетических моющих средств, битумных изоляционных материалов, полимеров, хлора и хлорных продуктов, каустической соды и многого другого как для внутреннего потребления, так и для экспорта в третьи страны. Увы, все эти предложения остались на бумаге протоколов о намерениях. Даже поверхностное сопоставление перечня основных товаров не нефтяного импорта-экспорта Азербайджана и Ирана позволяет говорить о мощном потенциале взаимовыгодного товарооборота двух наших стран. Речь идет о промышленных товарах (стекло, керамические изделия, ковры и напольные покрытия из тканей), химической продукции (ферросплавы, моющие средства, полиэтилен, карбонаты), пищевых продуктах (цитрусовые соки, сушенные бобы, детское питание). Но все эти возможности остаются пока за рамками практической реализации. Как известно, подписав договор о финансировании строительства участка железной дороги Решт – Астара, проходящего через территорию Ирана (с азербайджанской стороны были представлены гарантии на сумму 500 миллионов долларов), наша страна продемонстрировала готовность расширять и углублять сотрудничество с Ираном в сфере транспортной инфраструктуры. Но когда Азербайджан, учитывая постоянную напряженность и бесконечные заторы на пограничных пунктах Ирана с Турцией, предложил Исламской Республике перевозить часть грузов в Европу через пропускные пункты Джульфа и Шахтахты, Тегеран, несмотря на очевидные финансовые и логистические преимущества этого предложения, ответил отказом.