В Индонезии нашли сокровища загадочно исчезнувшей цивилизации

На мелководье также отыскали различные бронзовые и золотые статуэтки, молотки с демоническим лицом Калы, церемониальные золотые кольца, усыпанные рубинами, украшенные четырехконечные скипетры и изысканные золотые рукоятки мечей. "За последние пять лет у нас появилось много необычных предметов. Монеты разных эпох, золотые и буддийские статуи, драгоценные камни – все, о чем можно было прочитать в «Синдбаде-мореходе» и что казалось выдумкой. Но все это реально", – рассказал британский археолог Шон Кингсли.

На сокровища случайно наткнулись местные рыбаки, которые регулярно ныряют в реку Муси на индонезийском острове Суматра. Как сообщает Wreckwatch, ими были найдены различные ценные предметы: от буддийской статуи VIII в., инкрустированной драгоценными камнями, до ювелирных украшений, в том числе золотые кольца, серьги и ожерелья.

По словам эксперта, находка окончательно доказывает, что Шривиджая была "водным миром" и что его жители обитали на реке, как и записано в древних текстах. Но когда цивилизация пришла в упадок, их деревянные дома, дворцы и храмы затонули вместе со всем имуществом, пишет The Guardian.

Как объяснил Кингсли, на пике своего развития королевство контролировало морские артерии Шелкового пути, который соединял Китай, Юго-Восточную Азию, Индийский субконтинент, Аравийский полуостров, Сомали, Египет и Европу. "Более 300 лет правители Шривиджайи доминировали на торговых путях между Ближним Востоком и Китаем", – пояснил археолог, добавив, что "Золотой Остров" стал международным перекрестком для лучших товаров того времени, а его правители накопили легендарное богатство.

Почему исчезло королевство, неизвестно. Ученые предполагают, что оно могло стать жертвой вулканической активности в Индонезии или, возможно, сильные течения реки в конечном итоге "поглотили весь город. Специалист подчеркнул, что если не будут проведены официальные раскопки, то доказательства, которые могли бы ответить на вопросы, будут потеряны.

Найденные рыбаками сокровища просто продаются, и археологи не могут изучить их должным образом. В результате артефакты попадают в руки коллекционеров. Как отметил Кингсли, обнаруженная история взлета и падения Шривиджайи снова умирает, не успев ничего рассказать миру.