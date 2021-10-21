Премьер-министр Израиля: «Путин внимателен к нуждам безопасности Израиля»
Премьер-министр Нафтали Беннет, выступая на еженедельном заседании правительства, прокомментировал итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщают израильские СМИ.
"Мы говорили о ситуации в Сирии и пришли к хорошим и стабильным договоренностям. Президент Путин внимательно прислушивается к нуждам безопасности Израиля. Мы говорили также о ядерной программе Ирана, активное продвижение которой беспокоит всех", – сказал премьер-министр.