«Готовится физическая ликвидация Саакашвили»

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия утверждает, что действующие власти намерены ликвидировать экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится его ликвидацией", – заявил он в воскресенье.

Гварамия сообщил, что располагает информацией о том, что "в тюремную больницу уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуацией вокруг Саакашвили.