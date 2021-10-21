Глава МИД Ирана назвал Азербайджан всего лишь соседней страной

Вопреки прежней восхваляющей братские отношения двух стран риторике, министр иностранных дел Ирана после телефонной беседы со своим азербайджанским коллегой довольно сухо прокомментировал сложившиеся отношения своей страны с Азербайджаном.

«Иран и Азербайджан – две соседние мусульманские страны с общими ценностями», – написал глава МИД ИРИ Хоcсейн Амир Абдоллахиан на своей странице в Твиттере.

«Отношения между двумя государствами и народами будут продолжаться на основе взаимного уважения», – говорится в публикации.