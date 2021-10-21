Турецкий телеканал TGRT Haber подготовил сюжет в связи с выходом в свет Рза Зарраба, в котором показал новые фотографии одиозного миллиардера, рассказал о его новой деятельности и возлюбленной.

Скандально известный миллиардер азербайджанского происхождения Рза Зарраб, обвиненный в отмывании иранских денег, вышел на свободу под еврейским именем - Аарон Голдсмит.

Напомним, что Рза Зарраб, арестованный в США в 2016 году по обвинению в отмывании принадлежащих Ирану санкционных миллиардов долларов и тоннов золота, заключил сделку со следственными органами Федерального бюро расследований и вышел на свободу почти полтора года спустя c еврейским именем – Аарон Голдсмит.

Выяснилось, что Р.Зарраб основал во Флориде компанию Next Level Performance Center. Его компания открыла центр коневодства. Рза Зарраб – Аарон Голдсмит отметил, что он уже 20 лет занимается бизнесом в этом секторе.

«Теперь мы начали заниматься коневодством. У меня очень сильная команда», – подчеркнул бизнесмен.

Рза Зарраб когда-то был женат на турецкой певице Эбру Гюндеш, но после его ареста в США певица развелась с ним.