Орбан обвинил ЕС и США во вмешательстве в политику Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне приближения выборов в 2022 году обвинил Евросоюз и США в попытках вмешательства во внутреннюю политику страны, сообщает Reuters.

Впервые с момента прихода к власти в 2010 году Орбан столкнется с объединенным фронтом оппозиционных партий, включая социалистов, либералов и бывшую ультраправую, ныне правоцентристскую партию на парламентских выборах в следующем году.

На прошедшем в субботу 23 октября митинге в центре Будапешта Орбан сказал десяткам тысяч своих сторонников, что США и миллиардер Джордж Сорос пытаются добиться избрания “своих людей”, венгерской левой оппозиции, используя деньги, средства массовой информации и социальные сети.

"Но важно не то, чего хотят они в Брюсселе, в Вашингтоне и в СМИ, направляемых из-за рубежа. Свою судьбу будут решать венгры. Наша сила в нашем единстве. Мы верим в те же ценности: семью, нацию и сильную и независимую Венгрию", - заявил он.