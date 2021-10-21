Радикальная патриотическая организация в Армении «Союз клятвенных воинов-освободителей» оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Выяснилось, что руководители организации, которые считали целью своей жизни победу в войне с Азербайджаном, неплохо подзаработали на прошлогодней войне.

Согласно информации, Управление по расследованию особо важных дел Следственного Комитета Армении установило, что бывший военнослужащий-контрактник А.А., вступил в преступный сговор с зампредом общественной организации «Клятвенные смертники». Тот, в свою очередь, достиг договоренности с председателем организации, а также с руководителями территориальных подразделений общественной организации «Союз клятвенных воинов-освободителей» в городах Абовян и Севан.