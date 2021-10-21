Армянские патриоты неплохо подзаработали на второй карабахской войне клятва воинов-освободителей
Радикальная патриотическая организация в Армении «Союз клятвенных воинов-освободителей» оказалась в центре громкого коррупционного скандала. Выяснилось, что руководители организации, которые считали целью своей жизни победу в войне с Азербайджаном, неплохо подзаработали на прошлогодней войне.
Согласно информации, Управление по расследованию особо важных дел Следственного Комитета Армении установило, что бывший военнослужащий-контрактник А.А., вступил в преступный сговор с зампредом общественной организации «Клятвенные смертники». Тот, в свою очередь, достиг договоренности с председателем организации, а также с руководителями территориальных подразделений общественной организации «Союз клятвенных воинов-освободителей» в городах Абовян и Севан.
После подписания 9 ноября 2020 г. трехстороннего заявления они посетили места временной дислокации остатков воинских частей армии карабахских сепаратистов, которые ранее располагались на оккупированных территориях Азербайджана.
Представители организации назвались сотрудниками Службы военного контроля и предоставили ложные данные о количестве дней, проведенных на поле боя 38 членами упомянутой общественной организации, которые и вовсе не участвовали в боевых действиях.
По сообщению Следственного Комитета Армении, представленные данные послужили поводом для составления соответствующих справок, на основании которых финансовые службы воинских частей дополнительно счислили сумму в особо крупном размере (на имя 38 человек), которая была похищена членами преступной группы после ее обналичивания.
«По подозрению в свершенном по предварительному сговору хищении группой лиц в особо крупных размерах органом, осуществляющим производство, задержаны трое. Обвинение предъявлено пятерым, двое из них арестованы. Предварительное следствие продолжается», — говорится в официальном сообщении.