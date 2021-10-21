Германия усиливает границы из-за потока мигрантов из Беларуси

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что страна готова увеличить количество сотрудников федеральной полиции на границе с Польшей для борьбы с нелегальной миграцией из Беларуси, сообщает Bild am Sonntag.

Он отметил, что уже 800 сотрудников полиции дислоцированы на границе и “в случае необходимости” их может быть больше.

Зееховер также сказал, что Германия может ввести пограничный контроль, если ситуация с нелегальной миграцией не улучшится.

СМИ сообщают, что количество мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь значительно выросло в последние месяцы.

В свою очередь, граница Германии с Польшей стала “горячей точкой” нелегальной миграции по “белорусскому маршруту”. В первые 20 дней октября по данным немецкой полиции было зарегистрировано 1 922 перехода мигрантов, большинство из которых выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

Ранее министр внутренних дел Германии предложил совместное немецко-польское пограничное патрулирование, но Варшава до сих пор не взяла на себе обязательств.