В Азербайджане военные сборы для военнообязанных в запасе
Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2021 год, с 25 октября в Н-ской воинской части пройдут военные учебные сборы.
Основной целью учебных сборов с привлечением группы военнообязанных, пребывающих в запасе, является повышение уровня их боевой подготовки, знаний и навыков, сообщает сайт Минобороны АР.
На учениях военнообязанные получат возможность не только усовершенствовать ранее приобретенные боевые навыки, военную квалификацию и опыт, но и ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники нашей армии, а также изучить правила их эксплуатации.
Учебные сборы продлятся до 6 ноября.