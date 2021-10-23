Назван самый надежный пассажирский самолет: На нем летает Путин
Самыми надежными пассажирскими самолетами являются ИЛ-86 и сделанный на его базе ИЛ-96. Такое мнение высказали Ura.ru заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот РФ, командир воздушного судна Сергей Кругликов.
«Ни разу не попадал в катастрофы, по-моему, ИЛ-96, в нем очень высокая степень безопасности, потому что, помимо электродистанционного управления, в нем сохранено и механическое», – сказал Заболотский, добавляя, что на таком самолете летает российский президент Владимир Путин.
Он пояснил, что при отказе систем автоматического управления воздушное судно может работать на механическом управлении, и поэтому с такой системой летают президенты. Летчик-испытатель также отметил, что надежность самолетов, созданных во времена СССР, связана с особой технологией конструирования и многоэтапной проверкой. Советские конструкторские бюро при вводе в строй первой серии машин выпускали вперед лидировщиков (лоцманов, помогающих летчику вести самолет по новой трассе – прим. ред.), и они выявляли все отказы, так как неисправности могут возникнуть не в первых полетах, а после.
«Сейчас эта система введения в строй самолетов нарушена», – подчеркнул Заболотский.
Кругликов назвал ИЛ-86 и ИЛ-96 самыми безопасными пассажирскими самолетами.
«Самый надежный – это ИЛ-86 и сделанный на его базе ИЛ-96, это продукт 80-х годов, в котором были учтены все недостатки, ранее выявленные в конструктивном плане, в материалах. На ИЛ-86 я пролетал лишь восемь из 49 лет, но у меня на нем не было ни одного отказа. Мне приходилось летать и на ИЛ-62, и на ИЛ-86, на самых распространенных иномарках, в том числе на Boeing 777, Boeing 767, а также А310, А330, и на них иногда случались какие-то приключения», – резюмировал летчик.