Назван самый надежный пассажирский самолет: На нем летает Путин

Самыми надежными пассажирскими самолетами являются ИЛ-86 и сделанный на его базе ИЛ-96. Такое мнение высказали Ura.ru заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и заслуженный пилот РФ, командир воздушного судна Сергей Кругликов.

«Ни разу не попадал в катастрофы, по-моему, ИЛ-96, в нем очень высокая степень безопасности, потому что, помимо электродистанционного управления, в нем сохранено и механическое», – сказал Заболотский, добавляя, что на таком самолете летает российский президент Владимир Путин.

Он пояснил, что при отказе систем автоматического управления воздушное судно может работать на механическом управлении, и поэтому с такой системой летают президенты. Летчик-испытатель также отметил, что надежность самолетов, созданных во времена СССР, связана с особой технологией конструирования и многоэтапной проверкой. Советские конструкторские бюро при вводе в строй первой серии машин выпускали вперед лидировщиков (лоцманов, помогающих летчику вести самолет по новой трассе – прим. ред.), и они выявляли все отказы, так как неисправности могут возникнуть не в первых полетах, а после.