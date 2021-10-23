Бывшая советская авиабаза перешла к НАТО

В Латвии бывшая советская авиабаза стала новой военной базой НАТО. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Издание отмечает, что база расположена в Лиелварде. Во времена Советского Союза на ней располагались самолеты Миг-27. Теперь там будут размещены ВВС Североатлантического альянса.

В скором времени туда прибудут датские истребители F-16. Там будут находиться военно-транспортные самолеты, а также дальние беспилотные летательные аппараты.

В НАТО отметили, что третья авиабаза альянса в Прибалтике может принимать самолеты в любое время и при любой погоде. Аэродром станет запасной площадкой, если вдруг не будет возможности использовать авиабазы в Эмари в Эстонии или Шяуляе в Литве.