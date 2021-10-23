Арестованные в Турции российские шпионы пытались завладеть информацией о «Байрактарах»
Ранее сообщалось об аресте в Турции четырех россиян, одного украинца и одного узбека. Сама операция прошла 8 октября, но журналистам о ней стало известно несколько дней назад. 20 октября газета Hürriyet сообщила, что в рамках расследования прокуратуры Стамбула была проведена «скоординированная операция», в результате которой арестовали шесть человек. Четверо из них граждане России – Абдулла Абдуллаев, Ровшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Также были задержаны гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Суд заключил их под стражу, заявив, что данные лица были арестованы за «политическую или военную шпионскую деятельность». Официального заявления, однако, сделано не было.
21 октября официальное информационное агентство Anadolu написало, что 5-й суд по тяжким преступлениям Стамбула выдал ордер на арест задержанных. Агентство заявило, что мужчины обвиняются в политическом или военном шпионаже. По таким обвинениям им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.
CNN Turk же сообщил, что у задержанных изъяли оружие, деньги и российские паспорта. По сообщению канала, задачей группы было уничтожение активистов чеченской оппозиции в стране. Отмечается, что сразу после инцидента глава Чечни Рамзан Кадыров совершил неофициальный визит в Турцию, вернулся, и сказал следующее: “шайтанов там нет”. РИА Новости направило запрос в МИД Турции по поводу задержанных. В министерстве им сказали, что ничего о данном деле не знают.
Как сообщает «Газета.Ru», официальной информации о задержанных правоохранительными органами Турции не поступало. Вся доступная информация основана на публикациях Hürriyet и Anadolu. Источник, близкий к турецким силовикам, сообщил «Газете.Ru», что россияне действительно арестованы. По его словам, задержанные намеревались не только убить оппозиционеров, но и завладеть военными секретами. Таким образом, следствие также расследует версию о попытках задержанных изъять подробную информацию о беспилотниках «Байрактар» и других перспективных проектах, связанных с оружием.
Отмечается, что этот «политический и военный шпионаж» происходит на фоне растущей напряженности между Турцией и Россией из-за Сирии.