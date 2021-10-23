Арестованные в Турции российские шпионы пытались завладеть информацией о «Байрактарах»

Ранее сообщалось об аресте в Турции четырех россиян, одного украинца и одного узбека. Сама операция прошла 8 октября, но журналистам о ней стало известно несколько дней назад. 20 октября газета Hürriyet сообщила, что в рамках расследования прокуратуры Стамбула была проведена «скоординированная операция», в результате которой арестовали шесть человек. Четверо из них граждане России – Абдулла Абдуллаев, Ровшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Также были задержаны гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. Суд заключил их под стражу, заявив, что данные лица были арестованы за «политическую или военную шпионскую деятельность». Официального заявления, однако, сделано не было.

21 октября официальное информационное агентство Anadolu написало, что 5-й суд по тяжким преступлениям Стамбула выдал ордер на арест задержанных. Агентство заявило, что мужчины обвиняются в политическом или военном шпионаже. По таким обвинениям им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.