На плечах Таджикистана Индия врывается в Центральную Азию наш комментарий
По словам главы оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо, после прихода Талибана к власти в Афганистане ситуация в этой стране «претерпела значительные и катастрофические изменения». Эти настроения в Душанбе открывают для Нью-Дели возможность расширить свое военное присутствие в Центральной Азии.
Приход талибов к власти в Афганистане имеет и еще одно геополитическое измерение, о котором мало говорят. Это, безо всякого сомнения, крупное поражение Индии, поскольку талибы испытывают к ней совершенно недружественные чувства. Впрочем, и индийское руководство отвечает им в этом вопросе полной взаимностью.
«Афганистан становится для нас источником угрозы, а сторонники талибов уже готовятся влиться в ряды сепаратистов Джамму и Кашмира» – такой лейтмотив задают индийские масс-медиа. А две недели назад был опубликован доклад Национального агентства расследований (NIA) по борьбе с терроризмом, в котором теракт в индийском городе Пулваме в 2019 году связывается с деятельностью террористических группировок в Афганистане.
«После захвата талибами крупных тайников с оружием покидающих республику сил США и НАТО, а также у афганских военных и полицейских, есть опасения, что составные части некоторых из этих видов оружия будут переделаны для изготовления самодельных взрывных устройств и зарядов для взрывчатых веществ. Натовские военные образцы могут "всплыть" в других нестабильных или потенциально нестабильных регионах мира», – говорится в докладе.
Все по классике создания «черной легенды» – фактов недостаточно, а те, что есть – выглядят неубедительно, но Талибан «жуткая угроза», кто думает иначе – враг Индии. Президент Рахмон при таких настроениях индусской элиты оказался для нее сущим подарком. Именно он сегодня находится на пике антиталибских настроений – а потому просто обязан стать союзником Нью-Дели. И в ее борьбе с талибами, и в реализации ее геополитических замыслов расширить свое присутствие в Центральной Азии.
И вновь зазвучали подзабытые названия: авиабаза Айни, она же – военный аэродром Гиссар, расположенный к западу от Душанбе. И городок Фархор на юге республики, где в 90-е годы действовал в интересах антиталибского Северного альянса индийский военный госпиталь. Кстати, именно туда был доставлен и скончался после покушения Ахмад Шах Масуд.
Правда, затем он был сокращен до 50 коек для военнослужащих таджикской армии, но, по некоторым сведениям, активно использовался для нужд индийского разведсообщества с целью мониторинга ситуации в Афганистане.
Теперь Нью-Дели хотел бы реанимировать два этих проекта. И хотя в Гиссаре расположена российская вертолетная часть – Индия не видит проблем в совместном использовании этой авиабазы. Для начала – в качестве опорного пункта своего присутствия, а дальше – как пойдет.
Рахмон согласен. Ему выпал шанс стать лидером первого государства в Центральной Азии, которая будет вести устойчивую антиталибскую политику – и теперь он озабочен тем, как выгоды от этого конвертировать в конкретные материальные и финансовые дивиденды. Он совсем не против того, чтобы Таджикистан стал центральноазиатским Джибути – государством, на территории которого мирно уживаются военные базы США, Франции, Китая, Италии и Японии.
Тут ведь что еще нужно понимать – с приходом талибов к власти возобновились переговоры о строительстве железнодорожной магистрали узбекистанский Термез – афганский Мазари-Шариф – Кабул – пакистанский Пешавар, а там и до Гвадара рукой подать. Выгодополучателями этого маршрута станут Узбекистан и Пакистан, Таджикистан в этой формуле не слишком и нужен, да и индусам здесь особых выгод не предвидится.
Чем не почва для создания «клуба обделенных» в лице Душанбе и Нью-Дели, так же, как и союза Нью-Дели – Ереван? И потому Таджикистан за приемлемую плату будет охотно предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных объектов с целью «мониторинга обстановки» в соседнем Афганистане. Правда, совершенно непонятно, как Душанбе намерен свою готовность к сотрудничеству с Индией и предоставление ей военных баз объясняться перед Китаем...