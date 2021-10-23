Икрам Нур, автор haqqin.az 16:14

По словам главы оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо, после прихода Талибана к власти в Афганистане ситуация в этой стране «претерпела значительные и катастрофические изменения». Эти настроения в Душанбе открывают для Нью-Дели возможность расширить свое военное присутствие в Центральной Азии. Приход талибов к власти в Афганистане имеет и еще одно геополитическое измерение, о котором мало говорят. Это, безо всякого сомнения, крупное поражение Индии, поскольку талибы испытывают к ней совершенно недружественные чувства. Впрочем, и индийское руководство отвечает им в этом вопросе полной взаимностью.

«Афганистан становится для нас источником угрозы, а сторонники талибов уже готовятся влиться в ряды сепаратистов Джамму и Кашмира» – такой лейтмотив задают индийские масс-медиа. А две недели назад был опубликован доклад Национального агентства расследований (NIA) по борьбе с терроризмом, в котором теракт в индийском городе Пулваме в 2019 году связывается с деятельностью террористических группировок в Афганистане. «После захвата талибами крупных тайников с оружием покидающих республику сил США и НАТО, а также у афганских военных и полицейских, есть опасения, что составные части некоторых из этих видов оружия будут переделаны для изготовления самодельных взрывных устройств и зарядов для взрывчатых веществ. Натовские военные образцы могут "всплыть" в других нестабильных или потенциально нестабильных регионах мира», – говорится в докладе. Все по классике создания «черной легенды» – фактов недостаточно, а те, что есть – выглядят неубедительно, но Талибан «жуткая угроза», кто думает иначе – враг Индии. Президент Рахмон при таких настроениях индусской элиты оказался для нее сущим подарком. Именно он сегодня находится на пике антиталибских настроений – а потому просто обязан стать союзником Нью-Дели. И в ее борьбе с талибами, и в реализации ее геополитических замыслов расширить свое присутствие в Центральной Азии.