Гидон Абрамов родился в Баку. Он был приговорен в 2008 году к 25-летнему сроку за целый букет преступлений, с момента ареста отсидел в США 17 лет, а теперь переправлен досиживать остаток срока в Израиль, гражданином которого он является.

Отмечается, что на счету возглавляемой Абрамовым группировки числится несколько громких ограблений, совершенных в США в период с 2002 по 2004 год.

Лидера крупнейшей криминальной группировки, состоявшей из выходцев из бывших стран СССР, 54-летнего Гидона Абрамова экстрадировали в Израиль, где он продолжит отбывать тюремный срок, сообщает BBC.

Представители ФБР несколько раз давали название группировке, возглавляемой Абрамовым. Сначала это была «Бригада Абрамова – Друбецкого», затем «Бригада Абрамова», и наконец – «Бригада из «Пассажа» (по названию точки общественного питания, находившейся в Бруклине).

В ФБР считают ликвидацию криминальной группировки Абрамова самым крупным успехом в противостоянии с русской мафией в США.

Впервые Абрамова арестовали на территории США в 1991 году за участие в криминальной группировке, состоявшей из бывших выходцев из стран развалившегося СССР.

При аресте у членов группировки были изъяты огнестрельное оружие, патроны, самодельная бомба и ручная граната.

После 10 лет тюремного заключения Абрамов создал собственную криминальную группировку, на счету которой ограбление ювелирного магазина Michael Ashton Fine Jewelry на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Преступники вынесли из магазина ценностей и денег на сумму в миллион долларов, однако оставили огромное количество следов.