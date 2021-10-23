Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:25

8 мая 1965 года ученый-историк, депутат Верховного Совета Нахчыванской АР Али Алиев обратился к Первому секретарю ЦК КПСС Л.И.Брежневу с письмом, в котором детально раскрыл преступную деятельность в Нахчыване, Зангезуре и Карабахе армянского бандита Андраника Озоняна. По тем временам, далеко не каждый советский гражданин мог отважиться на такую дерзость, как прямое обращение к лидеру могущественной сверхдержавы. Так что же, все-таки, побудило скромного азербайджанского историка пойти на столь рискованный шаг? Об этом haqqin.az рассказал Наиль Алиев - внук ученого, много лет изучающий деятельность своего деда.

В январе 1965 года Академия наук Армении торжественно отмечала 100-летие со дня рождения Андраника Озоняна. Тогда все местные СМИ опубликовали доклад академика Мкртыча Нерсесяна, в котором Андраник Озанян - палач азербайджанского народа, не щадивший во время набегов на азербайджанские села ни женщин, ни детей, преподносился советской общественности как мужественный и бескорыстный герой армянской нации. Поразительно, но тогда ни один ученый, историк или общественный деятель Азербайджана не стал публично выступать против столь наглого искажение истории. Лишь Али Алиев с помощью нескольких единомышленников собрал в архивах многочисленные факты участия Озаняна в зверских преступлениях и направил в газету «Правда» основанные на них две статьи, публиковать которые печатный орган ЦК КПСС наотрез отказался. После чего Али Алиев обратился к Первому секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с письмом, которое начиналось вопросом: «Почему советская Армения превращает матерого преступника и убийцу в национального героя?» Когда вскоре секретарь Президиума Верховного Совета республики Зарифа Шукюрова вызвала Алиева к себе и спросила: «Что это вы там такое написали?», историк коротко ответил: «Я писал не Вам, товарищ Шукюрова!» Тем не менее, определенный эффект письмо Али Алиева, все-таки, возымело. Ибо почти сразу последовало указание тогдашнего Первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Вели Ахундова срочно собрать в архивах и закавказских газетах начала ХХ века документы, связанные с «деятельностью» Андраника Озаняна в период с 1917 по 1920 годы. После того, как распоряжение Ахундова было выполнено, в Москву был отправлен 84-страничный документ, подтверждавший кровавые преступления «героя Армении» в Нахчыване, Зангезуре и Карабахе. Поскольку все документы были собраны в архивах Азербайджана, Армении и Грузии, отрицать их подлинность было невозможно.

Тем не менее, в официальной справке, отправленной в Москву Центральным Комитетом Компартии и Институтом марксизма-ленинизма Армянской ССР Озаняна назвали «символом дружбы народов (!?) в Закавказье». Аргументы, оправдывающие мрачное прошлое этого головореза, были подобраны с чисто армянской склонностью к возвышенной демагогии: «Андраник Озанян, конечно, не смог возвыситься до пролетарского боевого мышления, - указывалось в справке. - Но он никогда не вел борьбу против Советской власти, был предан забвению в период культа личности и даже похоронен рядом с героями Парижской коммуны на кладбище Пер-Лашез…» Решающее слово было за экспертной оценкой Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - непререкаемого авторитета в вопросах советской идеологии. В заключении, которое подписали Михаил Андерсон и Шота Чивадзе, указывалось, что в конце Первой мировой войны армянские отряды под командованием Озаняна, действительно уничтожили несколько азербайджанских сел, а также совершали акты варварства и насилия по отношению к местным жителям. «Мы не знаем, - писали эксперты ИМЛ при ЦК КПСС, - чем именно были вызваны эти жестокие преступления - военной необходимостью или национальной ненавистью. Тем не менее, факты убийств и насилия имели место, азербайджанцы винят в них именно Озаняна, представлять его как национального героя в органах советской печати неверно, и все это важно учесть, принимая решение о 100-летии Андраника». Поскольку советская партийная бюрократия работала бесперебойно, справка ИМЛ уже через сутки поступила в отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС, который, в свою очередь, подготовил для Политбюро ЦК КПСС проект решение, имеющее все права считаться шедевром советской политической эквилибристики: «…Кандидат исторических наук Али Алиев из Азербайджанской ССР называет Андраника Озаняна шовинистом и непримиримым врагом, уничтожавшим мирное население Азербайджана. В то же время представители ЦК Компартии Армении в лице тт. Аветисяна и Агаяна, считают его героем армянского народа в борьбе против турецких оккупантов. На основании вышеизложенного, Политбюро поручает Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и его филиалам в Азербайджане и Армении, опубликовать в журналах «Ланииян угиов» и «Коммунист Азербайджана» статью с объективной (??!!) оценкой деятельности Андраника Озаняна».