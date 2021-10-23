Али Алиев и не дал армянам воздвигнуть памятник Андранику в центре Еревана… наша память
8 мая 1965 года ученый-историк, депутат Верховного Совета Нахчыванской АР Али Алиев обратился к Первому секретарю ЦК КПСС Л.И.Брежневу с письмом, в котором детально раскрыл преступную деятельность в Нахчыване, Зангезуре и Карабахе армянского бандита Андраника Озоняна.
По тем временам, далеко не каждый советский гражданин мог отважиться на такую дерзость, как прямое обращение к лидеру могущественной сверхдержавы. Так что же, все-таки, побудило скромного азербайджанского историка пойти на столь рискованный шаг?
Об этом haqqin.az рассказал Наиль Алиев - внук ученого, много лет изучающий деятельность своего деда.
В январе 1965 года Академия наук Армении торжественно отмечала 100-летие со дня рождения Андраника Озоняна. Тогда все местные СМИ опубликовали доклад академика Мкртыча Нерсесяна, в котором Андраник Озанян - палач азербайджанского народа, не щадивший во время набегов на азербайджанские села ни женщин, ни детей, преподносился советской общественности как мужественный и бескорыстный герой армянской нации.
Поразительно, но тогда ни один ученый, историк или общественный деятель Азербайджана не стал публично выступать против столь наглого искажение истории.
Лишь Али Алиев с помощью нескольких единомышленников собрал в архивах многочисленные факты участия Озаняна в зверских преступлениях и направил в газету «Правда» основанные на них две статьи, публиковать которые печатный орган ЦК КПСС наотрез отказался. После чего Али Алиев обратился к Первому секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с письмом, которое начиналось вопросом:
«Почему советская Армения превращает матерого преступника и убийцу в национального героя?»
Когда вскоре секретарь Президиума Верховного Совета республики Зарифа Шукюрова вызвала Алиева к себе и спросила: «Что это вы там такое написали?», историк коротко ответил: «Я писал не Вам, товарищ Шукюрова!»
Тем не менее, определенный эффект письмо Али Алиева, все-таки, возымело. Ибо почти сразу последовало указание тогдашнего Первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Вели Ахундова срочно собрать в архивах и закавказских газетах начала ХХ века документы, связанные с «деятельностью» Андраника Озаняна в период с 1917 по 1920 годы. После того, как распоряжение Ахундова было выполнено, в Москву был отправлен 84-страничный документ, подтверждавший кровавые преступления «героя Армении» в Нахчыване, Зангезуре и Карабахе. Поскольку все документы были собраны в архивах Азербайджана, Армении и Грузии, отрицать их подлинность было невозможно.
Тем не менее, в официальной справке, отправленной в Москву Центральным Комитетом Компартии и Институтом марксизма-ленинизма Армянской ССР Озаняна назвали «символом дружбы народов (!?) в Закавказье». Аргументы, оправдывающие мрачное прошлое этого головореза, были подобраны с чисто армянской склонностью к возвышенной демагогии:
«Андраник Озанян, конечно, не смог возвыситься до пролетарского боевого мышления, - указывалось в справке. - Но он никогда не вел борьбу против Советской власти, был предан забвению в период культа личности и даже похоронен рядом с героями Парижской коммуны на кладбище Пер-Лашез…»
Решающее слово было за экспертной оценкой Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС - непререкаемого авторитета в вопросах советской идеологии. В заключении, которое подписали Михаил Андерсон и Шота Чивадзе, указывалось, что в конце Первой мировой войны армянские отряды под командованием Озаняна, действительно уничтожили несколько азербайджанских сел, а также совершали акты варварства и насилия по отношению к местным жителям.
«Мы не знаем, - писали эксперты ИМЛ при ЦК КПСС, - чем именно были вызваны эти жестокие преступления - военной необходимостью или национальной ненавистью.
Тем не менее, факты убийств и насилия имели место, азербайджанцы винят в них именно Озаняна, представлять его как национального героя в органах советской печати неверно, и все это важно учесть, принимая решение о 100-летии Андраника».
Поскольку советская партийная бюрократия работала бесперебойно, справка ИМЛ уже через сутки поступила в отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС, который, в свою очередь, подготовил для Политбюро ЦК КПСС проект решение, имеющее все права считаться шедевром советской политической эквилибристики:
«…Кандидат исторических наук Али Алиев из Азербайджанской ССР называет Андраника Озаняна шовинистом и непримиримым врагом, уничтожавшим мирное население Азербайджана. В то же время представители ЦК Компартии Армении в лице тт. Аветисяна и Агаяна, считают его героем армянского народа в борьбе против турецких оккупантов. На основании вышеизложенного, Политбюро поручает Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и его филиалам в Азербайджане и Армении, опубликовать в журналах «Ланииян угиов» и «Коммунист Азербайджана» статью с объективной (??!!) оценкой деятельности Андраника Озаняна».
Копии этого «шедевра» крючкотворства были направлены Первому секретарю ЦК КП Армении Зорабяну, секретарю ЦК КП Азербайджана по идеологии Везирову, научному секретарю ИМЛ при ЦК КПСС Искрову и… историку, отправившему письмо Первому секретарю ЦК КПСС.
Конечно же, Азербайджан такой, с позволения сказать, «компромисс» не устроил. Впрочем, была в этой бочке дегтя и ложка меда, которой наша страна по сей день обязана скромному кандидату исторических наук из Нахчывана: благодаря письму Али Алиева удалось заблокировать уже принятое в Армении решение объявить Андраника Озаняна национальным героем и установить ему памятник в центре Еревана.
Вы спросите, чем для деда Наиля Алиева закончилась эта история? Спустя какое-то время его вызвали в Нахчыванский обком партии, поблагодарили за патриотизм и проявленную инициативу, после чего передали историку личную просьбу Первого секретаря ЦК КП Азербайджана Вели Ахундова такие письма «наверх» больше не писать…