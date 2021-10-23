Талибы отказались ехать в Иран

Представители пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан" не примут участия в предстоящей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран. Об этом заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабинете министров страны Забихулла Муджахид.

"Никто из представителей правительства "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства – прим.) не будет присутствовать на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана", – указал Муджахид, слова которого привел афганский телеканал Ariana News. Вместе с тем он охарактеризовал как "хорошее" намеченное в Тегеране министерское совещание.

18 октября МИД Ирана заявил, что в Тегеране состоится очная встреча министров иностранных дел шести стран: Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в которой будет обсуждена ситуация в Афганистане.