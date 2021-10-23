Хаменеи требует компенсации от арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что арабские государства, которые нормализовали отношения с Израилем в прошлом году, должны изменить свое решение, передает vesty.co.il.

"К сожалению, несколько правительств совершили большую ошибку и грех, установив отношения с жестоким сионистским режимом. Подобные действия идут в разрез с исламским единством. Страны должны компенсировать ошибку, которую они совершили", – заявил Хаменеи во время выступления на мероприятии в Тегеране, которое транслировалось по иранскому ТВ.