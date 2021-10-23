Турецкий банк могут привлечь к ответственности из-за помощи Ирану
В пятницу, 22 октября, апелляционный суд США постановил, что государственный турецкий кредитор Halkbank может быть привлечен к ответственности по обвинениям в помощи Ирану и уклонении от американских санкций, сообщает Reuters.
Окружной апелляционный суд США также заявил, что даже если “Закон об иностранном суверенном иммунитете” защищает банк, обвинение против Halkbank подпадает под исключение в отношении коммерческой деятельности.
Прокуратура обвинила Halkbank в конвертации доходов от нефти в золото, а затем в наличные деньги в интересах Ирана и документировании поддельных поставок продуктов питания для оправдания переводов доходов от нефти.
Также прокуроры заявили, что Halkbank помог Ирану тайно перевести 20 миллиардов долларов.
Роберт Кэри, представляющий Halkbank в суде, отказался от комментариев. МИД Турции также пока не комментирует происходящее.
Halkbank не признал себя виновным в банковском мошенничестве, отмывании денег и уклонении от санкций.
“Мы будем отстаивать все наши законные права на обжалование”, – говорится в заявлении банка.
Напомним, что Минюст США впервые предъявил Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям в 2019 году.