Турецкий банк могут привлечь к ответственности из-за помощи Ирану

В пятницу, 22 октября, апелляционный суд США постановил, что государственный турецкий кредитор Halkbank может быть привлечен к ответственности по обвинениям в помощи Ирану и уклонении от американских санкций, сообщает Reuters.

Окружной апелляционный суд США также заявил, что даже если “Закон об иностранном суверенном иммунитете” защищает банк, обвинение против Halkbank подпадает под исключение в отношении коммерческой деятельности.

Прокуратура обвинила Halkbank в конвертации доходов от нефти в золото, а затем в наличные деньги в интересах Ирана и документировании поддельных поставок продуктов питания для оправдания переводов доходов от нефти.

Также прокуроры заявили, что Halkbank помог Ирану тайно перевести 20 миллиардов долларов.