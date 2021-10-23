Стало известно, кто виновен в смерти оператора на съемках фильма с Алеком Болдуином
В день, когда из-за неисправного реквизита была застрелена украинский оператор Галина Хатчинс, за реквизиты отвечал сотрудник, вышедший на замену вместо постоянного реквизитора, сообщает сообщает The New York Post.
Журналисты сообщают, что к трагедии привела целая цепочка событий, вызвавшая хаос на съемочной площадке фильма «Раст».
В день трагедии по меньшей мере 6 членов съемочной группы объявили бойкот, оспаривая условия труда, а также протестуя против сверхурочной работы и требуя погасить задолженность по зарплатам.
Они собирались покинуть съемочную площадку и вместо них в качестве замены были вызваны другие сотрудники.
Одним из покинувших съемки был ответственный за реквизит. Вместо него к работе приступил другой человек, имя которого не раскрывается.
В частности, на него возложила вину за произошедшее помощник режиссера по сценарию, которая заявила об этом спасателям по номеру 911.
«Этот ублюдок кричал на меня за обедом из-за замен. Вы видели, как он кричал на меня за столом? Он должен был проверить оружие. Он несет ответственность за произошедшее», – заявила помощник режиссера.
Смертельная стрельба произошла примерно через 6 часов после замены части состава съемочной группы.
Источники утверждают, что Галина Хатчинс выступала за более безопасные условия труда, а в своем Instagram она выразила солидарность с протестующими коллегами по съемкам.