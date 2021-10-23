Стало известно, кто виновен в смерти оператора на съемках фильма с Алеком Болдуином

В день, когда из-за неисправного реквизита была застрелена украинский оператор Галина Хатчинс, за реквизиты отвечал сотрудник, вышедший на замену вместо постоянного реквизитора, сообщает сообщает The New York Post.

Журналисты сообщают, что к трагедии привела целая цепочка событий, вызвавшая хаос на съемочной площадке фильма «Раст».

В день трагедии по меньшей мере 6 членов съемочной группы объявили бойкот, оспаривая условия труда, а также протестуя против сверхурочной работы и требуя погасить задолженность по зарплатам.