Эстония на грани катастрофы

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас заявил, что страна находится в критическом положении – на грани катастрофы, поэтому нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения COVID-19 вплоть до объявления чрезвычайного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Ратаса в соцсетях.

По словам Ратаса, ситуация в Эстонии быстро ухудшается. "Мы находимся в критическом положении – на грани катастрофы. В последние дни приходят тяжелые сообщения из эстонских больниц, плановое лечение в нескольких местах было в значительной степени закрыто, а медицинский персонал истощен. Нам нужны четкие и конкретные меры по предотвращению распространения вируса вплоть до объявления чрезвычайного положения", – написал спикер.

Ратас отметил, что число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, быстро растет. "Мы должны постоянно использовать средства индивидуальной защиты и свести к минимуму контакт с другими людьми. На время начинающихся школьных каникул не отправлять детей к бабушкам и дедушкам, которые не вакцинированы. Работать как можно больше удаленно. Как можно быстрее проконсультироваться с врачом и по возможности обязательно пройти вакцинацию", – считает спикер парламента.