Катар обвиняет США в срыве сделки
На фоне помощи, оказанную Катаром США при эвакуации из Афганистана, Вашингтон срывает сделку по поставке Дохе дронов на сумму 600 миллионов долларов. Катар собирался использовать дроны для мониторинга газовых объектов, а также на предстоящем в стране чемпионате мира по футболу.
Как сообщает Wall Streer Journal, США по сей день не отвечают на запрос Катара о реализации сделки.
Как пишет издание, запрос на покупку четырех боевых беспилотников был сделан более года назад. "Официальные лица в Вашингтоне отказываются говорить, почему срывается сделка", – пишет издание.
«Недавние операции по эвакуации в Афганистане доказывают, что Катар всегда готов поддержать своих союзников в целях безопасности и стабильности", – цитирует издание неназванного представителя правительства Катара.