США отрабатывают сценарий полномасштабной войны с Россией

ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья. Об этом как сообщает РИА Новости рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

С мая командование Военно-воздушных сил США проводит учения в Аляске. "Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами", – объяснил специалист в статье.

Так, в случае конфликта ВВС может гарантировать, что хотя бы некоторые самолеты переживут бомбардировку и смогут дать отпор.