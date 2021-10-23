Вмешается ли Россия в ситуацию в Косово? экспертная оценка
Власти непризнанной республики Косово на днях объявили о высылке со своей территории двух российских дипломатов. Глава Косово Вьоса Османи отметила – их деятельность «нарушает национальную безопасность и конституционный порядок страны». При этом сами дипломаты аккредитованы были вовсе не в Косово, а в Сербии – Россия, равно как и ряд других стран, включая Азербайджан, государства под названием Косово не признает и считает его суверенной территорией Сербии.
В начале месяца в Косово началась очередная эскалация, связанная с отказом властей непризнанной республики пускать на свою территорию, а именно в северную часть, населенную преимущественно сербами автомобили с сербскими номерами, требуя заменить их на косовские. Со стороны албанцев в ход пошли полицейский спецназ, броневики, слезоточивый газ, сербы мобилизовали танки и авиацию.
На фоне вышеупомянутых событий посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Стефановича посетил гарнизон сербской армии, находящийся недалеко от Косово и приведенный в состояние повышенной боевой готовности. А официальный представитель МИД России Мария Захарова несколько раз выражала озабоченность России сложившейся ситуацией.
Комментируя haqqin.az ситуацию в Косово, в частности инцидент с высылкой дипломатов, политолог Павел Клачков отметил – пока рано говорить о том, какой будет, помимо заявлений на уровне МИД реакция России, однако подчеркнул – каких-либо “резких действий со стороны” России в данной ситуации, да и в целом в косовском вопросе ждать не следует:
“Здесь надо различать два аспекта этой проблемы. С одной стороны это близость России и Сербии, это два братских народа, русские и сербы. Это, бесспорно, многовековой союз на уровне психологии, культуры и прочих аспектов. А есть текущие вопросы, в том числе дипломатического характера, которые неизбежно покоятся на этом фундаменте, но могут быть подвержены, тем или иным колебаниям конъюнктуры. Поэтому в самой истории с этими дипломатами, там многое еще предстоит выяснить, еще рано выносить какой-то вердикт, анализировать”.
По его словам, при любом раскладе поддержка Сербии со стороны России, с опорой на эту близость народов является правильной.
“Однако, будут ли какие-либо конкретные шаги сейчас, либо же при потенциальном вступлении Сербии в Евросоюз? Я не ожидаю каких-либо резких движений, действий со стороны России в этом вопросе. В перспективе, конечно, это не так очевидно, ведь правительства меняются, а народы остаются. Однако, в том, что касается текущей ситуации, то не думаю, что правительство России будет как-то обострять отношения”, – считает Клачков.