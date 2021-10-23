Власти непризнанной республики Косово на днях объявили о высылке со своей территории двух российских дипломатов. Глава Косово Вьоса Османи отметила – их деятельность «нарушает национальную безопасность и конституционный порядок страны». При этом сами дипломаты аккредитованы были вовсе не в Косово, а в Сербии – Россия, равно как и ряд других стран, включая Азербайджан, государства под названием Косово не признает и считает его суверенной территорией Сербии.

В начале месяца в Косово началась очередная эскалация, связанная с отказом властей непризнанной республики пускать на свою территорию, а именно в северную часть, населенную преимущественно сербами автомобили с сербскими номерами, требуя заменить их на косовские. Со стороны албанцев в ход пошли полицейский спецназ, броневики, слезоточивый газ, сербы мобилизовали танки и авиацию.

На фоне вышеупомянутых событий посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в сопровождении министра обороны Сербии Небойши Стефановича посетил гарнизон сербской армии, находящийся недалеко от Косово и приведенный в состояние повышенной боевой готовности. А официальный представитель МИД России Мария Захарова несколько раз выражала озабоченность России сложившейся ситуацией.