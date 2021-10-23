Эксперт рассказал, что не следует покупать в duty-free

Многие товары в магазинах беспошлинной торговли могут оказаться дороже, чем в обычных. В частности, в этой категории числится электроника: если цена на гаджет ниже, это, скорее всего, устаревшая модель, заявила эксперт издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак.

Также, по ее словам, нужно быть осторожными и с одеждой, если только она не местного производства. При этом необходимо избегать покупок тех предметов одежды, на которые только нанесены упоминания о стране пребывания.

В числе других групп товаров, на которые не стоит обращать внимание в магазинах беспошлинной торговли, находятся фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, в том числе подушки и повязки на глаза, добавила Пастернак.