С приходом к власти Раиси повесили 141 человека

По меньшей мере 31 заключенный был повешен в различных городах Ирана за последние 30 дней. Всего же за 92 дня правления Ибрагима Раиси в Иране были казнены как минимум 141 человек, сообщают иранские оппозиционные СМИ.

Во вторник, 19 октября, Али Мохаммад Мохаммади, и его брат Эслам Мохаммади из Рамхормоза на юге страны, были казнены в тюрьме Сепидар в Ахвазе. Несколько жителей Рамхормоза протестовали против этого, но силовики оперативно арестовали группу недовольных.

Через день, в ходе другого уголовного преступления в центральной тюрьме Захедана был повешен белуджский заключенный, несмотря на то, что он был на 80% слепым.